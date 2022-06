Le Trophée de la CAN à Fatick : Ambiance de fête et marée vert-jaune-rouge au fief du ministre des Sports.

Le maire avait donné rendez-vous à ses administrés, à l’hôtel de Ville, pour leur présenter le trophée continental. Ce n'est qu'après une attente de quelques heures que les Fatickois ont pu apercevoir la coupe.



La Coupe, remportée par les Lions au Cameroun en février, a sillonné la commune de Fatick. Durant le parcours, les autorités ont pris leur ovation. Tout le monde a tenu à voir la statuette de près, entre les mains du ministre des Sports, Matar Bâ, sur une voiture au toit ouvrant.



Les jeunes des écoles de football étaient notamment présents pour l’occasion. Sous un soleil de plomb, le cœur de Fatick a vibré au rythme de son équipe nationale de football. Comme une fête qui ne s’est jamais vraiment arrêtée.



Le maire et ses administrés étaient aux anges dans un convoi face à la marée humaine qui s’offrait à leurs yeux. « On va bien fêter ça tous ensemble », raconte-t-on dans la foule. « C’est que dans l’euphorie, on profite de cette belle journée. C’est la récompense de tous les efforts consentis par le ministre des Sports Matar Ba », ajoute un jeune de Fatick.



Après une parade de plus d’une heure et demi, la caravane a poursuivi son périple à Sandiara et Thiadiaye sous les applaudissements de centaines de supporteurs, qui ont encore scandé le nom de Sadio Mané, entre autres.