Le Sommet 2024 du FOCAC ouvre de nouvelles perspectives, la coopération sino-sénégalaise crée de la brillance

Dans quelques jours, le nouveau Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) s’ouvrira à Beijing. S.E.M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rendra en Chine au nom du Sénégal, pays coprésident africain du FOCAC, pour participer au Sommet et y effectuer une visite d’État.



Depuis sa création en 2000 à l’initiative conjointe de la Chine et l’Afrique, le FOCAC connaît un développement continu. En construisant une famille amicale sino-africaine dotée d’une plate-forme de dialogue collectif et des mécanismes de coopération gagnant-gagnant, le FOCAC est devenu aujourd’hui un modèle de la coopération Sud-Sud et de la coopération internationale envers l’Afrique. Au cours des 24 dernières années, sous l’impulsion du FOCAC, les relations sino-africaines sont entrées dans une phase de grands progrès et

de grande prospérité, passant d’un « nouveau type de partenariat » à un « nouveau type de partenariat stratégique » et puis au « partenariat stratégique global » d’aujourd’hui.

Les parties chinoise et sénégalaise ont continuellement approfondi leur coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines tels que le commerce, l’investissement et les infrastructures et ont obtenu des résultats fructueux. En 2023, le volume des échanges commerciaux sino-africains a atteint un niveau record de 282,1 milliards de dollars, soit augmenté de près de 26 fois par rapport à 2000. Le stock d’investissement direct de la Chine en Afrique a dépassé 40 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des principales sources d’investissements étrangers dans le continent africain. Grâce au mécanisme du

FOCAC, la Chine a conservé sa position de premier partenaire commercial de l’Afrique pendant 15 années consécutives et est devenue la deuxième destination des exportations agricoles des pays africains. Les infrastructures de transport, d’énergie et de communication que la Chine a participé ou aidé à construire ont contribué à tisser un « réseau de connectivités » en Afrique, et les nouvelles opportunités de coopération dans des domaines

comme la protection de l’environnement, les nouvelles technologies, la lutte contre le changement climatique et l’économie numérique constituent un nouvel élan pour le

renforcement de la coopération Chine-Afrique. Par ailleurs, les échanges et interactions riches et diversifiés entre la Chine et l’Afrique sur les plans culturel, artistique, éducatif et médiatique créent non seulement une dynamique endogène pour le développement socio-économique de l’Afrique, mais jouent également un rôle de pont pour lier les peuples et civilisations sino-africains et promouvoir la compréhension de part et d’autre. Un nouveau rapport de Gallup publié en avril dernier place la Chine en tête du peloton des principaux partenaires extraterritoriaux de l’Afrique.



Le nouveau Sommet du FOCAC me rappelle l’année 2018, où les dirigeants chinois et africains se sont également réunis à Beijing pour célébrer le grand événement du Forum. C’était lors du Sommet 2018 que le Sénégal a officiellement pris la coprésidence du FOCAC, et que les relations sino-sénégalaises est désormais en plein essor. Durant les six dernières années, le Sénégal a pleinement joué son rôle de coprésident, en étroite collaboration et coopération avec la partie chinoise, il a apporté des contributions remarquables au développement du mécanisme du Forum. Surtout en 2021, le Sénégal, conjointement avec la Chine, a accueilli avec succès la 8 e Conférence ministérielle du FOCAC à Dakar, en surmontant des défis majeurs posés par l’épidémie de COVID-19. C’était lors de la cérémonie d’ouverture de la Conférence que S.E.M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine a présenté les « Quatre propositions » pour la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de la nouvelle ère et a lancé les « Neuf programmes » axés sur les domaines de coopération entre la Chine et l’Afrique, traçant la voie de l’avenir du Partenariat stratégique global Chine-Afrique.



En août de l’année dernière, le Président Xi Jinping a souligné, lors du Dialogue des dirigeants chinois et africains en Afrique du Sud, que les relations sino-africaines sont entrées dans une nouvelle phase où les deux parties œuvrent pour construire ensemble une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau, et a proposé le lancement de trois propositions que sont l’Initiative pour le soutien à l’industrialisation de l’Afrique, le Programme d’assistance à la modernisation de l’agriculture de l’Afrique et le Plan de

coopération sino-africaine pour le développement des talents, en vue de contribuer à l’accélération de l’intégration et de la modernisation de l’Afrique.



Au cours du Sommet 2024, la Chine et l’Afrique se concentreront davantage sur les intérêts et préoccupations communs autour du thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau », mettront en synergie les stratégies de développement des deux parties et avanceront de

nouvelles propositions visant à approfondir l’amitié traditionnelle sino-africaine et à renforcer la coopération mutuellement avantageuse. Soyons convaincus qu’avec les

efforts conjugués sino-sénégalais et sino-africains, le Sommet 2024 sera un événement marquant dans l’histoire d’amitié et de solidarité Chine-Afrique et ouvrira de nouvelles perspectives pour la communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau.



Quant à la visite d’État en Chine du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, elle revêt une importance particulière, en illustrant le niveau élevé du Partenariat stratégique global

Chine-Sénégal et la grande importance que le nouveau gouvernement sénégalais attache au raffermissement des relations sino-sénégalaises. Nous sommes contents de constater

que depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement sénégalais, les relations amicales entre la Chine et le Sénégal s’approfondissent. Sous la houlette des deux Chefs d’État et

grâce aux efforts conjoints des deux peuples, les relations sino-sénégalaises ont réussi à traverser ensemble la période de transition, la coopération pragmatique dans divers domaines continue de s’élargir, les échanges entre les partis politiques et au niveau local se multiplient, le partage d’expérience en matière de gouvernance s’approfondit, les deux parties se prêtent soutien comme toujours dans les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de l’autre, tandis que les échanges culturels multiformes favorisent davantage la compréhension mutuelle des deux peuples.



Il y a peu de temps, en me rendant dans plusieurs provinces intérieures du Sénégal, j’ai été témoin de mes propres yeux des résultats fructueux de la coopération sino-sénégalaise au niveau local et j’ai personnellement ressenti les efforts considérables déployés par le peuple sénégalais travailleur et vaillant pour créer une vie meilleure et promouvoir la construction nationale, ainsi que la vitalité et le potentiel illimité des relations sino-sénégalaises, enracinées dans les principes de sincérité, de pragmatisme, d’amitié et de bonne foi.



Dans un monde où des mutations inédites depuis un siècle s’accélèrent, l’essor du Sud global représenté par la Chine et l’Afrique impacte profondément le cours de l’Histoire mondiale.



Ayant résisté à l’épreuve des aléas internationaux, l’amitié et la coopération Chine-Sénégal font face aujourd’hui à de nouvelles opportunités historiques. Comme le dit un proverbe chinois, les arbres aux racines profondes donnent des fruits abondants, les lampes remplies d’huile dégagent une lumière brillante.



À l’occasion de cette visite du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Chine, la partie chinoise est disposée à travailler plus étroitement avec la partie sénégalaise pour planifier ensemble un avenir radieux pour la coopération tous azimuts sino-sénégalaise, consolider le Partenariat stratégique global Chine-Sénégal, et apporter de plus grandes contributions à la construction conjointe des pays modernes et de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau.



par S.E.M. XIAO Han,

Ambassadeur de Chine au Sénégal)