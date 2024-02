Le SYTJUST exige la libération immédiate de Me Ngagne Demba Touré

Le syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) a sorti un communiqué ce mercredi 21 février 2024 pour condamner l’arrestation du coordonnateur des jeunes du Pastef, Me Ngagne Demba Touré.



« Le Syndicat des travailleurs de la justice exige la libération immédiate et sans condition de Me Ngagne Demba Touré au même titre que les détenus qui ont été récemment élargis dans la dynamique d’apaisement des tensions politiques du pays.



Dans la même veine, « Le SYTJUST invite Madame le Garde des Sceaux à mettre en œuvre les instructions de son excellence Monsieur le Président de la République « de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle ».



Enfin, « le Sytjust invite tous les travailleurs de la justice à la mobilisation générale pour faire face à toutes les éventualités ». De retour de son exil au Mali, le militant de Pastef a été mis aux arrêts ce matin chez lui par la division des investigations criminelles (Dic).