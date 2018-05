Le Rallye Dakar pourrait retrouver l'Afrique en 2020

La 41e édition du Dakar se tiendra du 6 au 17 janvier 2019, sur un parcours en boucle de dix étapes tracé en intégralité au Pérou, a indiqué vendredi à l'Agence France-Presse Étienne Lavigne, le patron du rallye-raid, qui envisage un retour éventuel en Afrique dans un futur proche. En raison du retrait ces derniers jours du Chili et de la Bolivie, l'épreuve, créée en 1978, se déroulera pour la première fois dans un seul pays avec départ et arrivée à Lima.

Face aux difficultés rencontrées en Amérique du Sud, Amaury Sport Organisation, qui gère le Rallye Dakar, « a des contacts à très haut niveau » avec plusieurs nations africaines, dont l'Algérie, la Namibie et l'Angola, pour éventuellement revenir sur le continent qui a fait sa gloire, révèle Étienne Lavigne. « On va retaper à la porte des pays qui ont accueilli le Dakar ces dix dernières années pour l'édition 2020 et si, malheureusement, il se confirmait qu'on retrouvait les mêmes contraintes d'austérité, il faudrait trouver d'autres scénarios ailleurs et on a déjà des pistes ouvertes », affirme le directeur du Dakar. L'édition 2018, partie de Lima, avait traversé la Bolivie avant de s'achever à Cordoba, en Argentine.

« C'est évidemment un parcours moins ambitieux que celui qui était initialement prévu mais qui va rester intéressant parce qu'on va faire en sorte de densifier ces étapes réalisées dans de très beaux environnements de dunes et de sable », explique Étienne Lavigne. « On va être dans l'esprit 100 % Dakar en termes de navigation, de franchissement de dunes et de pilotage dans ce merveilleux désert péruvien », assure-t-il. En conséquence, selon lui, « cela va être un Dakar très engagé physiquement, qui va nécessiter une très bonne condition et des techniques de franchissement qui ne sont pas maîtrisées par tout le monde ». Alors 2e du classement auto, le Français Sébastien Loeb avait été contraint d'abandonner cette année lors de la 5e étape, piégé dans les dunes péruviennes.

Moins de concurrents pour la prochaine édition



Déjà confronté au retrait de Peugeot Sport sur le plan sportif, ASO s'attend à une probable baisse du nombre de concurrents pour la prochaine édition, notamment ceux issus du fort contingent argentin. Et les politiques d'austérité qui touchent notamment l'Argentine et le Chili l'incitent à regarder ailleurs, dans l'éventualité d'un nouveau départ. « On a déjà emmené le Dakar en Afrique du Sud et en Égypte, des endroits vraiment magiques », rappelle-t-il.

Depuis plusieurs années, ASO avait pour projet de créer un rallye « Dakar Series » en Algérie, mais les discussions entamées pourraient finalement concerner la course phare du rallye-raid. « Si on ne pouvait plus l'amarrer en Amérique du Sud, il faudrait trouver des pays qui puissent avoir des géographies permettant d'imaginer dix ou douze jours de compétition », indique Étienne Lavigne. « Cela peut se trouver ailleurs à condition d'avoir un peu de temps pour l'anticiper », souligne-t-il. Le Dakar avait été contraint de quitter l'Afrique pour des raisons sécuritaires, ayant provoqué l'annulation de l'édition 2008, et de se relocaliser en Amérique du Sud à partir de celle de 2009.

SOURCE AFP