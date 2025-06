Le Pape Léon XIV Met en Garde Contre un "Abîme Irréparable" Après les Frappes Américaines en Iran et Appelle à la Fin de la Guerre au Moyen-Orient

Le Pape Léon XIV a lancé aujourd'hui un avertissement sévère concernant un "abîme irréparable" suite aux récentes frappes américaines en Iran, lançant un appel urgent pour la fin du conflit actuel au Moyen-Orient.



"Des nouvelles alarmantes continuent d'émerger du Moyen-Orient, notamment d'Iran," a déclaré le Souverain Pontife. Il a ajouté : "Dans ce contexte tragique, qui inclut Israël et la Palestine, la souffrance quotidienne des populations, en particulier à Gaza et dans les autres territoires, où le besoin d'une aide humanitaire adéquate devient de plus en plus urgent, risque d'être oubliée."