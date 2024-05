Le PR Bassirou Diomaye Faye à son homologue Cap-Verdien: « Nous devons développer la liaison maritime pour renforcer l’intégration, l’échange et le tourisme »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli, ce vendredi par son homologue du Cap-verdien, José M. Pereira Neves. Les deux hommes d’Etat ont discuté sur les opportunités de coopération pour le renforcement de leurs relations qui portent sur des bases solides. « Nous avons la possibilité de renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays notamment à travers de potentielles liaisons maritimes. Il y a déjà une forte collaboration dans le cadre de la connectivité aérienne. Il nous faut aussi articuler nos relations dans le cadre de la Cedeao et de l’union africaine » a indiqué le président du Cap-Vert.



Quant au chef de l’Etat du Sénégal, il y a une liaison maritime à exploiter pour davantage, permettre les deux pays à bénéficier économiquement de leur coopération. « Le progrès que nous devons faire dans la cadre de nos relations commerciales nous commandent de travailler dans la mise en place d’une liaison maritime entre Dakar, Praia et les autres îles. C’est dans ce sens qu’on pourra renforcer l’intégration, le tourisme et l’échange de biens . C’est pourquoi je me réjouis de votre idée de convoquer la commission mixte entre le Sénégal et le Cap-Vert et de voir avec les ministres concernés comment renforcer les liens de coopération », s’est félicité le président de la République Bassirou Diomaye Faye.





Collaborant dans le cadre de la Cedeao, les deux pays ont également manifesté leurs préoccupations face aux défis avec notamment les pays de l’AES.