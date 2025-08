Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés

Le Sénégal a lancé son plan de redressement économique, avec pour objectif de renforcer les finances publiques et de stimuler l'économie nationale. Lors de la journée de présentation du plan, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une série de mesures visant à atteindre cet objectif.



Parmi celles-ci, la régularisation des conventions au niveau de la Senelec, notamment par la lutte contre la fraude technique, qui devrait rapporter plus de 90 milliards de FCFA. Le Premier ministre a également invité le ministre de la Communication et des Télécommunications à instaurer des redevances pour le secteur de l'audiovisuel, en fixant notamment des tarifs pour les publicités et les services numériques en ligne.



Taxe sur les jeux en ligne et le tabac

La taxation des jeux en ligne et l'augmentation du taux de taxation du tabac sont également prévues. Selon Ousmane Sonko, ces mesures pourraient rapporter plus de 100 milliards de FCFA, notamment grâce à la taxation des jeux en ligne, du tabac et des publicités en ligne.



Relèvement de l'âge limite pour l'importation des véhicules

Le relèvement de l'âge limite pour l'importation des véhicules de tourisme, une demande de la diaspora, est également prévu. Cette mesure vise à répondre aux besoins de la diaspora sénégalaise et à stimuler l'économie nationale.



Le Premier ministre a souligné que ces mesures permettront de faire des économies beaucoup plus substantielles et de renforcer les finances publiques. Il a appelé les Sénégalais à soutenir ces initiatives pour stimuler l'économie nationale.



Pour Ousmane Sonko, ces mesures devraient rapporter des centaines de milliards de FCFA et permettre de réaliser des économies substantielles. Le Premier ministre a de nouveau appelé les Sénégalais à soutenir ces mesures pour stimuler l'économie nationale.