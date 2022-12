Le PM Amadou Bâ déchire la motion de censure de YAW: « C’est une rédaction hâtive au contenu déconnecté des priorités… Yewwi lèn Askan Wi de la désinformation, l’impertinence et l’intempérance…»

Le Premier ministre Amadou Bâ vient de prendre la parole devant les représentants du peuple pour répondre après les interventions qui ont duré plus d’une heure. Amadou Bâ, a exprimé ses regrets de se voir encore, après les réponses fournies lors de sa déclaration de politique générale, devant les députés pour répondre à cette motion jugée par les députés de Yewwi, de défiance. «C’est une rédaction hâtive au contenu déconnecté de la déclaration de politique générale. Elle révèle des distorsions et dans un style trop direct et incohérent. Vous cherchez vous même à bloquer la démocratie…» s’est offusqué le chef du gouvernement.



Selon le Premier ministre Amadou Bâ, les compatriotes savent que nous ne sommes pas en cohabitation. Il rappelle alors que le pays ne mérite pas cela et que le gouvernement dont il a la confiance, l’honneur et la responsabilité, travaille pour les concitoyens. «Personne n’a le droit de bloquer ce pays. Le peuple attend de nous un élan plus patriotique. Il nous observe. Yewwi lèn Askan Wi de la désinformation et de la manipulation et de la violence verbale, de l’impertinence, de l’intempérance et du discours de haine…» a laissé entendre le Premier ministre dès l’entame de ses propos.



Le Premier ministre a aussi invité les députés à plus de cohérence et de responsabilité.