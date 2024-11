Le Jogonal Business signe son retour à Ziguinchor : Le pouvoir du réseau au cœur de l'entrepreneuriat

Inscrit dans le cadre de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, le Jogonal Business a marqué son retour avec une session inaugurale dédiée au thème : « Le réseau, creuset de l’essor entrepreneurial ». Cet événement qui a rassemblé une centaine de participants, a mis en lumière l’importance du réseautage stratégique dans la création de richesse, la croissance des entreprises et le développement des territoires en Casamance.



Un événement exceptionnel sous le signe de la synergie



La diversité des participants a contribué à rendre cet événement unique, réunissant jeunes étudiants, entrepreneurs confirmés, collectivités locales et représentants d’ONG. Cette mobilisation a été saluée par Fatoumata Niang Niox, fondatrice et administratrice d’ACCEENT :

« C'était un événement exceptionnel car le Jogonal Business, dans sa reprise, a réussi à réunir beaucoup de personnes : des jeunes qui avaient besoin d’écouter et d’échanger, des entrepreneurs venus partager leurs expériences, et des collectivités territoriales. Ce côté exceptionnel, c’est comment on arrive à créer un rendez-vous qui rassemble pour le développement et la croissance des entreprises, mais aussi pour la croissance des autorités, car celles-ci ont besoin de la jeunesse et des entrepreneurs pour mettre en œuvre efficacement leurs politiques publiques. »



Les discussions ont permis de souligner que le réseau constitue un pilier fondamental pour toute démarche entrepreneuriale. Le Dr Ananias Georges Mansaly, président du Conseil Départemental de Ziguinchor, a insisté sur ce point avec force : « On ne peut pas entreprendre si on n’a pas de réseau. Sans réseau, on ne peut pas vendre, on ne peut pas apprendre, et on ne peut pas grandir. Cette richesse, qu’elle soit de savoir, pécuniaire ou sociale, permet de créer des emplois, de nourrir un territoire et, par ricochet, de soutenir l’ensemble d’une nation », indique-t-il.



Cette perspective a été illustrée par Adjia Ndoura Sène, présidente des GIE JAPOO LIGUEY, qui a témoigné de l’impact concret des réseaux dans son travail. « Nos réseaux aux GIE JAPOO LIGUEY nous offrent la possibilité de lever des fonds importants pour financer nos projets d’entrepreneuriat. »