Le Guide suprême iranien anticipe sa succession et celle de l'armée face aux menaces israéliennes

Dans un contexte de vives tensions régionales et face à la menace persistante d'assassinats ciblés par les Forces de défense israéliennes (FDI), l'Ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême de l'Iran, aurait désigné des successeurs pour les plus hautes fonctions militaires du pays, ainsi que pour sa propre position.



Selon une information rapportée par le New York Times, Khamenei a choisi trois personnalités pour lui succéder en tant que Guide suprême, un rôle clé pour la République islamique. Il est à noter que son fils, Mojtaba Khamenei, ne figure pas parmi ces successeurs désignés. Parallèlement, une nouvelle ligne de succession a été établie pour la haute hiérarchie militaire iranienne.