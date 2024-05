Le FMI reçu par le Pm Ousmane Sonko: Une seconde revue du programme prévue au mois de Juin

Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a séjourné au Sénégal du 25 avril au 3 mai 2024 pour faire le point sur les développements économiques et politiques récents et jeter les bases de discussions de la seconde revue du programme soutenu par le FMI, renseigne le communiqué de l'institution financière, envoyé à la presse.

Durant cette visite, soutient le document, l’équipe du FMI a été reçue en audience par Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Ousmane Sonko. Elle a également rencontré le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba ; et des hauts fonctionnaires de l’administration. Enfin, l'équipe du FMI a eu des discussions productives avec des Représentants des milieux d'affaires et des partenaires de développement."

Dans le communiqué du Fonds Monétaire International (FMI) rendu public, il est mentionné que " la croissance de l'activité économique au premier trimestre 2024 a été plus faible que prévu, du fait des incertitudes politiques liées à l’élection présidentielle. Les indicateurs de conjoncture montrent que la croissance de l'activité économique a été modérée, les entreprises ayant reporté leurs investissements et les consommateurs réduisant leurs dépenses. L'inflation s’est repliée à 3,3 % (en glissement annuel)", a indiqué le document exploité par Dakaractu.