Le Dr Fédior donne des nouvelles de Sadio Mané : « le scanner cérébral n'a pas révélé de lésion... »

Plus de peur que de mal pour l'attaquant sénégalais Sadio Mané. D'après le médecin de l'équipe nationale du Sénégal, Abdourahmane Fédior, le joueur qui a été victime d'une commotion cérébrale suite à un violent choc durant le match contre le Cap-Vert, se porte bien.



« Présentement il se sent bien, tous les symptômes qu'il avait sur le terrain ont disparu », assure-t-il. Sorti en cours de partie suite à des vertiges qui l'ont affaibli, Mané a été très rapidement pris en charge. D'ailleurs, sur la chaîne Youtube officielle de la fédération sénégalaise de football, l'optimisme est de mise quant à son retour dans les plus brefs délais, toujours selon le Dr Fédior : « On verra d'ici deux jours comment il va se porter... »



Le Sénégal aura au moins quatre jours de préparation avant son prochain match de quart de finale.