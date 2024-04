Le Colonel Pape Birane Dieye devient le nouvel Aide de Camp du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Colonel Papa Birane Dieye, jusqu'ici chef de Cabinet du Cemga, Général Mbaye Cissé, est le nouvel Aide de Camp, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sur les images, on le voit ouvrir la porte du véhicule du nouveau Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son nom est devenu viral, il y a trois ans, en Août 2021, alors qu'il était commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis.



Le Colonel Dièye, est un pur produit du Prytanée militaire de Saint-Louis et de Saint Cyr, a gravi les échelons sans tambour ni trompette. Il est défini comme un brillant Officier, intégre et d'une rare rigueur.



Il remplace ainsi le Général Meissa Sellé Ndiaye qui a été digne, fier, compétent et surtout, loyal envers le président sortant , Macky Sall