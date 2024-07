Le CSDH exprime son inquiétude face à la détention de 70 sénégalais en Tunisie

Le Comité Sénégalais des Droits de l'Homme (CSDH) a exprimé sa vive préoccupation concernant la détention de 70 Sénégalais en Tunisie par des bandes armées. Ces individus, candidats à l'émigration clandestine, se trouvent actuellement dans une situation de grande précarité, selon les informations rapportées.



Le CSDH a déclaré qu'il n'a pas encore reçu de détails précis sur les circonstances entourant leur détention, ni sur leurs conditions actuelles. Devant cette situation alarmante, le Comité a appelé les autorités sénégalaises et tunisiennes à prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité et la libération de ces migrants.



Dans un communiqué publié ce mercredi, la structure dirigée par Professeur Amsatou Sow Sidibé a également sollicité l'attention de la communauté internationale, demandant ainsi, un suivi attentif de cette situation et un soutien aux efforts visant à protéger les droits et la dignité des migrants. Le Comité a insisté sur la nécessité d'une action concertée pour garantir le respect des droits de l'Homme, même dans les contextes de migration clandestine.



Enfin, le Comité Sénégalais des Droits de l'Homme réitère son engagement à défendre les droits de tous les migrants et à promouvoir une coopération internationale renforcée pour résoudre les défis de la migration clandestine dans le respect des droits de l'Homme », conclut le communiqué signé par le Pr Amsatou Sow Sidibé.



Cette déclaration intervient alors que la question de la migration clandestine continue de poser des défis significatifs aux gouvernements et aux organisations internationales. La situation des Sénégalais détenus en Tunisie met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les migrants en quête d'une vie meilleure et l'urgence de réponses humanitaires et politiques adaptées.