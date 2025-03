Latmingué - Conférence religieuse des femmes de la fédération des groupements : le maire Macoumba Diouf promeut l’autonomisation des femmes et leur offre 9 billets pour la Oumra à la Mecque

La fédération des groupements féminins de Latmingué (FGF) a organisé ce dimanche une conférence religieuse sous le thème : « Les droits et devoirs des femmes selon les enseignements du Prophète Seydina Muhammad ( PSL). »

L'occasion a été saisie par le conférencier, Oustaz Abdoul Aziz Ndong, pour mettre en lumière l’importance de la femme dans la société. Selon Amy Ndao Tall, la présidente de la FGF, la fédération a été créée en 2022 et est en train de faire un travail remarquable pour l’autonomisation des femmes de Latmingué grâce à l’appui du maire, le Dr Macoumba Diouf. « Nous en sommes à notre première édition et nous avons l’ambition de la pérenniser. Le Dr Macoumba Diouf ne cesse de nous appuyer avec des financements allant de 500 mille à 1 million de FCFA sur fonds propres, sans compter les appuis en intrants pour les groupements de femmes. Avec lui, les femmes sont devenues autonomes », a-t-elle soutenu.

Prenant la parole, le parrain, le Dr Macoumba Diouf, maire de Latmingué et président du Mouvement ACCES, a félicité les femmes pour l’organisation de cette conférence religieuse qui coïncide non seulement avec le mois des femmes, mais également avec la période du ramadan. « Je suis heureux d’avoir été choisi comme parrain de cette première édition de la conférence de la fédération des groupements féminins de Latmingué. Je les félicite pour cette belle initiative et la parfaite organisation de la conférence (…). C’est pourquoi, je me suis engagé à leur offrir 9 billets pour la Oumra pour une femme dans chacune des 9 zones de la commune ».

En tant que maire, il a réitéré sa volonté d'accompagner davantage les femmes, conformément à la vision 2050 du nouveau régime.