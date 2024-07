Lat Diop devant les enquêteurs: « Je n’ai jamais vu la somme de 1 milliard de ma vie »

L’ancien ministre des Sports et responsable de l'Apr à Guédiawaye Lat Diop, a été interrogé par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar. Une convocation qui fait suite à une sortie d'Ibrahima Dieng, un de ses anciens proches, qui l'accuse de détenir 1 milliard chez lui. Une somme que l'ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) aurait même tenté de déplacer lors des événements qui ont secoue le pays. Interrogé dans un premier temps par les gendarmes, « Ibrahima Dieng a maintenu l'ensemble de ses déclarations, selon Libération. Mais devant les enquêteurs, Lat Diop a tout nié devant les enquêteurs. «Avant d'être ministre ou DG je suis fonctionnaire du ministère des Finances et je n'ai jamais vu la somme de 1 milliard de Fcfa de ma vie», a déclaré Lat Diop qui a, par ailleurs, informé de son intention de servir une citation directe à Ibrahima Dieng.







Alors que son accusateur soutient qu'une partie des fonds serait utilisée par Lat Diop pour monter une école de football, ce dernier a encore rejeté ces propos devant les enquêteurs.



Lat Diop affirme qu'ibrahima Dieng qui sait que ce projet d'école existe chercherait le moyen de le nuire. Selon l’ancien DG de la Lonase, son accusateur ne serait « pas une personne crédible car il aurait été arrêté dans le passé pour trafic de billets ». « Ibrahima Dieng chercherait à se venger de moi » ajoute le responsable politique de Guediawaye car, dit-il, « c'est suite a sa plainte en tant que président de Guédiawaye football club pro qu'Ibrahima Dieng a été écroué en juillet 2023 pour abus de confiance en tant que gestionnaire de Guédiawaye football club, à six mois de prison ferme et au paiement de 180 millions de Fcfa ».



Lat Diop a soutenu que les accusations d'ibrahima Dieng ne reposeraient que sur la volonté de nuire. L’enquête suit son cours.