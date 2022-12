Lancement officiel de Wave Digital Finance : Le Groupe Wave se renforce dans l’inclusion financière

Le Groupe Wave vient de faire un autre pas dans le secteur du Mobile Money. La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lui a octroyé une licence d’établissement émetteur de monnaie électronique en avril 2022.



Selon un communiqué lu à Dakaractu, Wave Digital Finance a pour ambition d’émettre de la monnaie électronique à partir du Sénégal et d’établir des partenariats stratégiques dans la zone UEMOA.



Pour rappel, Wave Digital Finance est une entité du Groupe Wave qui a pour mission de contribuer à la transformation digitale de l’économie avec des services financiers digitaux radicalement inclusifs et extrêmement abordables. Ainsi, depuis le lancement de ses activités en 2018 au Sénégal, le Groupe Wave s’est engagé à faire de l’inclusion financière une réalité pour tous en l’intégrant d’emblée dans son modèle économique.



Avec un modèle économique qui a transformé le secteur du mobile money, Wave est devenu un champion de la finance digitale au Sénégal et en Afrique de l’Ouest - première licorne en Afrique de l’Ouest francophone avec un modèle économique devenu référence dans la région.



Venu présider la cérémonie de lancement officiel de Wave Digital Finance, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, après avoir félicité la prouesse réussie par la directrice générale de Wave Sénégal, Me Moussa Bocar Thiam, d'annoncer : « c’est une nouvelle ère qui s’ouvre à l’entreprise Wave qui s’est montrée résiliente avec la récente pandémie de Covid-19 où elle a démontré que l’offre de services financiers via téléphone mobile est aussi pertinente que le paiement marchand. »



Le ministre a aussi salué la réussite et le modèle économique inclusif de Wave. « Wave s’inscrit en toute aisance dans cette stratégie en participant à combler le fossé de l’accès aux financements et à la réduction de la pauvreté comme pour leur partenariat avec la DER. Wave est une start-up nationale qui booste l’économie du pays et a un impact très significatif sur la digitalisation des paiements, car la solution réduit également les risques tout en permettant la traçabilité, la formalisation ainsi que l’élargissement de l’assiette fiscale. C’est donc dire que les actions de Wave sont en phase avec les préoccupations du gouvernement du Sénégal et du Ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique à faire entrer et ancrer véritablement le Sénégal dans l’ère digitale », note le ministre.



Mme Coura Tine Sène, Directrice Générale de Wave Digital Finance, a tenu à le rappeler dans son mot d’introduction. “L’histoire de Wave n’est pas celle d’une réussite individuelle. Nous sommes ici pour célébrer une étape importante dans le parcours de Wave dans l’UEMOA - notre première licence EME dans la région. Cela ne serait pas arrivé si nous n’avions pas eu : d’excellentes équipes, à la fois d’employés et d’agents ; les premiers qui y ont cru; les bons partenaires bancaires, UBA et Ecobank, qui ont adhéré à notre projet dès les premiers jours; les bons partenaires opérateurs de télécommunication, qui nous ont accompagnés, les bons partenaires fintechs qui nous ont inspirés et soutenus, les bons conseils des décideurs politiques et des régulateurs, et surtout l’engagement du gouvernement sénégalais à construire et pérenniser une véritable économie numérique », fait-elle savoir.