Lancement du projet "Saxxal Jaam" : La société civile se mobilise pour lutter contre les violences pré-électorales

Dans ce contexte politique crucial où le Sénégal s'achemine vers des élections législatives le 17 novembre prochain, la société civile s'est réunie, ce jeudi 31 octobre 2024, pour le lancement du projet "Saxxal Jaam". Ce projet est mis en œuvre par le Cosce, Gradec et l'ONG 3D sur financement de l'Union européenne. L' objectif est de contribuer à la création des conditions favorables à la stabilité politique et à la cohésion sociale du pays.



Selon le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), Babacar Gueye, la succession d'actes de violence depuis quelques années notamment en 2021 a motivé la mise en place de ce projet pour rétablir la paix et la sérénité dans les relations politiques ou dans le champ politique affecté par la violence. Sur ce, le président du Cosce a condamné avec la dernière énergie les récentes manifestations survenues en début de campagne électorale en exhortant tous les acteurs à faire preuve de responsabilité et de revenir à la raison.



Pour matérialiser cette volonté de paix, beaucoup de choses sont prévues particulièrement le renforcement des capacités, l'intervention dans le processus électorale, la médiation mais aussi des sages ou des personnes vont être déployés dans le pays avec des messages de paix. Sur une durée de 18 mois, ce projet est une opportunité inédite de réconcilier la société pour créer les conditions d'une paix durable.



Quant au directeur exécutif de l'ONG 3 D, Moundiaye Cissé, "Saxxal Jamm" est une réponse de la société civile aussi bien du point de vue organique que du point de vue stratégique pour promouvoir la paix. C'est pour cela que ce projet est une plateforme très large d'organisation de la société civile pour travailler qu'à promouvoir la paix. Au delà des organisations de la société civile, des personnalités ont été identifiées dans le milieu politique, sportif, religieux, culturel pour avoir le maximum d'ambassadeur de la paix qui seront accrédités pour jouer avec eux cette carte de la paix. Ses acteurs ont été choisis sur la base de leur intégrité morale, leur expérience capable d'anticiper sur la violence et de faire la médiation.