Lancement du parti AM-FIT : M. Sanoussi Diakité vise l'accès au travail.

M. Sanoussi Diakité a officiellement lancé, ce jeudi 31 mars 2022, à la résidence FETO 2, sa formation politique «AM-FIT », Alliance des Mouvements pour la Force et l'Intensité du Travail.



«AM-FIT », selon son initiateur, repose sur trois axes importants, à savoir l'accès au travail, la souveraineté, la diminution du taux de l'endettement. « Nous sommes un nouveau parti politique, nous nous appelons AM-FIT. Nous sommes Afro-souverainistes, nous travaillons pour le développement de notre pays et nous considérons que seul le travail libère. Nous ne sommes pas des politiciens électoraux, notre politique se fait pour permettre à la population de trouver du travail. Nous en avons marre de la mal considération des personnes qui veulent être souveraines financièrement, pour nous dicter la façon dont nous devons mener notre politique dans notre pays », a-t-il expliqué. D’ailleurs, à l’occasion de la cérémonie de lancement, l’ancien directeur de l'emploi et de l'insertion a décliné sa façon de faire sa politique.



Par ailleurs, il prône une nouvelle République fondée par le peuple sénégalais surtout les femmes, car ce sont des travailleurs très déterminés. Par rapport aux élections législatives du 31 juillet 2022, M. Sanoussi Diakité annonce qu’il ne va pas y participer, il se concentre sur l'autonomisation de la population et son accès au travail.