Lancement du festival ‘’Blues du fleuve’’ le 09 décembre à Podor

Le Festival Blues du Fleuve démarre le 09 décembre et se poursuit jusqu’au 11

décembre 2022.

Initié en 2006 par le chanteur sénégalais Baaba Maal, ce festival a pour vocation

de faire connaître la culture halpular, tout en faisant la promotion de la vallée du

fleuve Sénégal.

Durant trois jours, Podor abrite des concerts, des expositions, des défilés de

mode, des soirées dansantes, des courses de pirogues, des conférences et des

actions sociales.

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) soutient la 15éme

édition du festival. Ce rendez-vous annuel constitue un incontournable levier de

rapprochement et d’intégration socio-économique et culturel régional.

Cet évènement contribue également à la promotion de la Destination Sénégal, à

l’animation de la saison touristique et favorise le développement des activités de

loisirs au niveau de la vallée du fleuve Sénégal.