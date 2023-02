Lancement des travaux de construction et d'équipement du Lycée Professionnel en Agriculture et Agroalimentaire de Mont Roland : la révolution agricole par la formation professionnelle

El Hadj Malick Gaye, le directeur général de Agetip, a lancé ce lundi, à Thiès, en présence du maire de Thiès, de Papa Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la transformation du Secteur informel et du représentant du ministre de la Formation professionnelle, les travaux de construction et d'équipement du Lycée Professionnel en Agriculture et Agroalimentaire de Mont Rolland. D’autres lycées de ce genre seront construits à Sinthiou Malème, dans la région de Tambacounda, à Nguidile dans la région de Louga et à Oréfondé dans la région de Matam.



Le directeur général de l'Agetip, a fait savoir lors de ce lancement, que le président de la République est dans la logique de promouvoir l’agriculture par la formation professionnelle.



Selon lui, ce projet vise une véritable révolution conceptuelle et un changement de paradigme contenu dans la loi d’orientation de la formation professionnelle et technique.



El Hadj Malick Gaye affirme également que des chaînes de valeur dans l’élevage de bétail, de volaille ainsi que la production agricole avec le concept « du champ à l’assiette » permettront de promouvoir l’employabilité des jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle par l’emploi ou l'auto-emploi.



La problématique de l’emploi constitue un défi majeur pour l’État du Sénégal avec plus de 200 000 demandeurs qui arrivent chaque année sur le marché du travail, a rappelé le DG de l’Agetip. Ces lycées permettront la création de 5.132 emplois permanents et 10.514 emplois saisonniers dès la deuxième année de fonctionnement.



Ces lycées comportent des innovations majeures qui se justifient par le changement de paradigme dans l’acquisition des compétences, 80% du temps de formation dans les zones de production et les ateliers, 20% dans les salles de théorie professionnelle.



Séduits par ce projet, le ministre Papa Amadou Ndiaye et le maire de Thiès ont vivement félicité le directeur général de l’Agetip pour l’excellent travail qu’il est en train d’abattre pour promouvoir l’employabilité des jeunes et lutter contre le chômage.