Lancement des Journées médicales : les départements de Bounkiling, Bignona, Ziguinchor et Oussouye à l'honneur...

Le lancement de cette rencontre a été l’occasion pour le président de la MSAE, Babacar Ngom, de rappeler l’importance de la mutuelle. Selon lui, la MSAE a dépensé pour l'année 2021, une somme totale de 1.193.627.231 Fcfa qui ont été répartis en : Remboursements directs aux adhérents 406.08.384 Fcfa, paiement aux partenaires (Pharmacies, hôpitaux, centre de Santé) 787.545.907 Fcfa.

En partenariat avec l'ONG « Acciòn Planetaria », la MSAE a traité 1.678 patients en soins bucco-dentaires et consulter 1.067 patients sous la bannière de l'association « Sauvons des vies » en médecine générale, pédiatrique, cardiologique, gynécologique, en diabétologie et électrocardiogramme à Fatick et des soins bucco-dentaires dans le nord et le centre du pays.

Par rapport aux autres avantages, le centre médico-social basé à Ziguinchor a reçu gratuitement 544 patients en soins bucco-dentaires avec l'ONG espagnole Dental Coop, dont 216 patients en consultations de dépistage de tension artérielle, glycémie capillaire et 347 femmes pour le dépistage sur le cancer du col de l'utérus.

En effet, l'objectif fixé pour la mutuelle est d'assurer le remboursement total du 1/5 des frais de consultation médicale non ouvert par l'État pour ses agents.

Le président Babacar Ngom, a par ailleurs noté que ces journées médicales consisteront en des consultations foraines sur plusieurs spécialités, ajoutant que l’objectif est « d’amener l’hôpital vers les populations pour une santé de proximité ».