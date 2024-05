Lancement de la plateforme Jubbanti : Un outil moderne pour restaurer la confiance entre la justice et le justiciable

Pour avoir une justice transparente, le ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique a développé un nouvel outil numérique moderne pour redonner la parole à la population. Il s'agit de la plateforme "Jubbanti" et de la première initiative « Sa Gis-Gis ci Doxaliinu Yoon » qui vient d'être lancé ce jeudi 23 mai en prélude de la journée du dialogue national qui se tiendra ce mardi 28 mai 2024. Cette plateforme a pour objectif de recueillir les opinions des citoyens en vue d’améliorer les services du système judiciaire, plus efficaces et accessibles à toutes et à tous.

Selon le ministre Conseiller et Chef de la cellule digitale de la présidence de la République Ousseynou Ly, cette nouvelle plateforme rentre dans le cadre de la réforme et de la modernisation de la justice. « Cette réforme et organisation de la justice doivent prendre en compte les acteurs de la justice notamment les justiciables. Ce qui est important pour le Président Bassirou Diomaye Faye, c'est de parvenir à des travaux inclusifs prenant en compte l'opinion de tous les Sénégalais pour avoir un résultat dont l'objectif est de restaurer la confiance entre la justice et le justiciable », a déclaré M. Ly.

Cette plateforme, explique-t-il, intègre des questions, mais aussi donne la possibilité aux citoyens de faire des contributions ou même mieux, de faire des documents à intégrer sur la plateforme.

De ce fait, il précise qu'une équipe va se charger de faire ce travail de collecte et de faire parvenir les opinions qui en sortiront et ils seront pris en compte dans le cadre des travaux de la journée du dialogue national de ce mardi.

S'agissant de la vulgarisation de ce nouvel outil numérique, le gouvernement compte exploiter tout ce qui est support de communication afin de permettre aux citoyens de pouvoir accéder à cette plateforme. Et concernant la continuité de cet outil, Ousseynou Ly rassure qu’il sera poursuivi après la tenue de ce dialogue national.