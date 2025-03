Lancement de la nouvelle Ville "Notto Diobasse Smart City" : Une Technopole d'Avenir pour l'Emploi et le Développement Durable

Le maire de la commune de Notto Diobasse, M. Alioune Sarr, a présidé ce jeudi 27 mars 2025, la cérémonie de présentation du projet de la nouvelle Ville "Notto Diobasse Smart City", qui est un " ensemble de pôles" consacrés à l'agropole, au pôle industriel, à la ville aéroportuaire, à l'habitat, a informé l'édile local.

En effet, "le projet Notto Diobasse Smart City a pour objectif de transformer Notto Diobasse en une technopole dynamique et durable, favorisant la sécurisation du foncier, l’innovation, l’emploi et le développement économique. Il répond aux enjeux de modernisation et d’industrialisation du Sénégal, en s’appuyant sur une stratégie inclusive et durable, cette initiative vise à : créer un pôle économique et industriel innovant, développer des infrastructures modernes et éco-responsables, attirer les investisseurs nationaux et internationaux et offrir de nouvelles opportunités d’emploi et de formation aux jeunes", a-t-il ajouté.

Les grands axes du projet

Il s'agit d'une zone de 332 hectares, divisée en quatre pôles stratégiques : - Un Agroparc : dédié à l’agriculture moderne et à la transformation agroalimentaire. - un Pôle Industriel : Pour le développement de la fabrication locale, notamment les matériaux de construction; - un Pôle Technologique : Accueillant des centres de recherche, des startups et des infrastructures numériques avancées, - un Espace Résidentiel et Commercial : Offrant des logements modernes, des espaces de loisirs et des centres d’affaires.

Pour concrétiser cette vision, le Conseil municipal a décidé d'aménager et de sécuriser toute la zone terroire de la commune au profit des populations. Par ailleurs, une initiave majeure a été prise pour l'aménagement de l'arboriculture sur plus de 1.000 hectares. Ainsi, pour lutter contre l'agression des spéculateurs fonciers à l'image de Mbomboye, ce plan sera généralisé au niveau des 67 villages où le foncier sera sécurisé, aménagé, valorisé et développé au profit des populations. Et avec à la clé des milliers d'emplois créés et une attractivité accrue pour les investisseurs et une contribution significative au développment du Sénégal.