Lancement de l’acte 5 de la Révolution Numérique : ORANGE propose de nouveaux tarifs

Ayant pour objectif de répondre aux attentes de sa clientèle, et d'accompagner l’Etat dans sa stratégie Sénégal numérique 2025, la SONATEL à travers son service ORANGE passe à l’action. Ce jeudi, dans de son siège sur la Vdn, la SONATEL a lancé son ACTE 5 de la révolution numérique. Elle propose de nouveaux tarifs accessibles voire abordables au profit de ses clients. Cette révolution qui concerne à la fois l’internet et aussi pour la 1ère fois, les appels voix et les SMS, a été validée par l’autorité de régulation des télécommunications et des postes. Toutefois, cette révolution qui sonne à temps serait une belle réplique à l’endroit de ses concurrents qui depuis un certain moment semblent lui voler la vedette sur le marché de consommation.

Reportage...