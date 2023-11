Lancement de l'Appel : "Cet événement a participé à la citoyenneté" (Seydina Issa Laye, coordonnateur)

Le coordonnateur de l’Appel de Seydina Limamou Laye, Mr Seydina Issa Laye, après avoir assisté à la cérémonie de lancement de la 144ème édition, à la salle de la maison fédérale de Diamalaye, en présence de l’ensemble des présidents de comité d’organisation et d’association, a tenu à faire le point à travers notre micro.



En effet pour ce dernier, cet événement dépasse sa dimension religieuse, comme chaque année depuis le début de sa tenue. Pour cette année 2024, le thème à aborder n'est pas encore choisi, mais selon Seydina Issa, ce dernier ne sortira pas du contexte actuel, surtout avec le phénomène de l’immigration clandestine qui est d’actualité.



"L'Appel à travers ses thématiques ne cherchent qu'à réveiller la conscience des sénégalais sur des faits qui gangrènent notre société et ainsi participer à la citoyenneté. Il le faut pour la communauté de conscientiser et accompagner les jeunes afin de préserver un Sénégal stable et un avenir meilleur", assure le coordonnateur de l'Appel.