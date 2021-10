Lancement de MYFREE : la toute nouvelle révolution de Free.

Ce 28 octobre 2021 FREE ET FREE MONEY vont encore innover avec l'ouverture de l'application MYFREE accessible à tous les sénégalais. De ce fait Freemoney est désormais disponible pour tous.



« Free au Sénégal annonce à tous les Sénégalais que son application MyFREE ainsi que tous les services Free Money de l’application seront disponibles pour tous, quel que soit l’opérateur du client !



C’est une avancée majeure pour les consommateurs, à la fois technique et commerciale : ceux qui n’ont pas encore la Sim Free pourront néanmoins utiliser les services financiers FreeMoney ! Il suffira simplement de télécharger l’application MyFree et de s’inscrire », déclare M. Mamadou Mbengue, directeur général de FREE au Sénégal.



Cette innovation majeure permet, dans la nouvelle version de l’application MyFree, d’utiliser tous les avantages de FreeMoney sans forcément avoir Free comme opérateur de téléphonie. Ceci constitue une REVOLUTION sur le marché sénégalais. C’est un bond en avant en terme de simplicité, d’ouverture et de flexibilité, poursuit-il.



Toujours dans sa lancée M. Mbengue précise qu' « ainsi, toutes les avancées proposées par FreeMoney seront désormais accessibles à tous : la MasterCard physique à 1 500 F et gratuite dans sa version virtuelle, et ce jusqu’au 31 décembre !



En plus de cela, l’application MyFree vous permet désormais de payer toutes vos factures, sans frais »