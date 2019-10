Lancement Hub Spokes : Air Sénégal change ses horaires et ouvre de nouvelles destinations

La compagnie aérienne Air Sénégal procédera à une modification des horaires de sa liaison entre Dakar et Paris à compter du 27 octobre 2019. Une annonce faite, ce jeudi, par Ibrahima Kane, directeur général de ladite compagnie lors de la cérémonie de lancement du Hub Spokes. «Nous allons basculer l’ensemble des autres destinations pour correspondre à ce hub. Nous allons ouvrir de nouvelles destinations progressivement d’ici la fin de l’hiver. C’est avec cette adhésion des sénégalais que nous allons atteindre les missions de la compagnie Air Sénégal qui est de faire de Dakar un hub aérien et faire de Sénégal un succès…», explique M. Kane.







«Nous allons voir rayonner autour de l’aéroport internationale Blaise Diagne beaucoup de destinations qui feront de notre aéroport le hub sous régional tant souhaité. Vous l’aurez compris il y a à peine deux ans sur 1 million 800 de passagers au niveau de l’aéroport de la Côte d’Ivoire les 700 mille étaient réalisés par la compagnie ivoirienne. Nous étions nous pratiquement à 2 millions 400 mille passagers sans que notre compagnie soit effectivement au top. Aujourd’hui cette compagnie l’est. Nous osons espérer que bientôt nous allons atteindre les 3 millions de passagers pour lesquels ce terminal a été dimensionné », Abdoulaye Mbodj, directeur général de l’Aibd.







Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports Aérien, qui présidait le lancement du Hub Spokes a profité de l’occasion pour inviter les sénégalais à se mobiliser autour de ce projet. Car, dit-il, «c’est l’économie du Sénégal qui est en jeu. Nous devons nous engager et nous imposer dans ce marché aérien qui est un marché de compétition».







Pour ce faire, le ministre appelle les citoyens sénégalais, notamment ceux qui sont dans les directions des sociétés nationales à privilégier la compagnie nationale sénégalaise. «C’est une question de patriotisme et de fierté nationale», dit-il, tout en exhortant aussi les promoteurs de cette compagnie à hisser la barre très haut et à ne pas dormir sur leurs lauriers. « Nous sommes en permanence sur le seuil de la compétition. Ce hub aérien aura un impact sur le tourisme du Sénégal».