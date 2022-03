Lancement : CANAL+ réinvente son Appli Mycanal, plus Lite, diversifiée et simplifiée...

Une application remaniée avec une nouvelle architecture technique et une gamme complète de fonctionnalités, c'est ce qu'offre la nouvelle application Mycanal de Canal+.



Lors de la présentation officielle de l'appli, Sébastien Punturello, le directeur général Canal+ Sénégal est largement revenu sur les nombreuses possibilités dont le visionnage en Replay de plus de 25.000 programmes répartis sur 200 chaînes accessibles via Mycanal. Le tout en plus de la possibilité de maîtriser la consommation en données mobiles.



Une opportunité pour les abonnés de voir et revoir les meilleurs programmes (sport, documentaire, émissions, films et séries.) En outre, avec l'innovation profil Kids, Mycanal est maintenant doté d'un espace dédié aux enfants, avec un contenu 100% jeunesse, a souligné Sébastien Punturello. Au total, 06 grands piliers ont été dévoilés dont : Live TV, data Lite (consommation allégée en donnée mobile), disponibilité sur multi écrans (smartphone, tablette, IOS, Android, Apple TV, téléchargement et Replay...)