Lancement Agropole Sud : L'appel du ministre Moustapha Diop depuis Adéane pour un Sénégal industriel.

En procédant au lancement des travaux de l'agropole Sud dans le village de Baghagha, (commune d'Adéane), le ministre de l'industrie et PMI, Moustapha Diop, est revenu sur l'ambition du Chef de l'État de faire du Sénégal un pays industrialisé.



Ainsi, le module central de l'agropole sud sera construit à Baghagha dans la commune d'Adéane. "Il y aura trois modules régionaux à Kolda, Bignona et Sédhiou. Il y a cinq plateformes de collecte prévues à Goudomp, Médina Yoro Foula, Velingara, Bounkiling et Oussouye".



La mangue, l'anacarde, le maïs mais également la banane seront les produits phares de ce projet.

"La transformation et la valorisation de la production locale est extrêmement faible. La Casamance produit 56% de la production en mangue au niveau national, pour l'anacarde c'est 80%. Malheureusement près de 50% de cette production pourrit, ce qui est une perte pour l'économie locale. Car le taux de transformation de la mangue n'est que de 2% et l'anacarde 3%. Ces faibles productions résultent d'un manque d'outils performants et d'industries de transformation, d'un manque de logistique et financier.



Cet agricole permettra d'avoir un taux de transformation de la mangue de 20%, l'anacarde à 30% et le maïs à 30%", dit-il devant toute la population venue assister à la cérémonie.



"Le président veut mailler le Sénégal industriellement pour le développement du pays. Car l'industrie est le modeur du développement d'un pays", a conclu le ministre qui donne rendez-vous prochainement avec le président de la République pour faire une visite de chantier...