Lancement Agropole (Ouest) : Le président Macky Sall attendu ce jeudi dans la zone Malicounda-Nguéniène-Sandiara… Les filières lait et viande au menu…

L’annonce a été faite ce mardi par El Hadj Djiby Mbaye Lo, le coordonnateur national du projet Agropole, qui est l'un des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE).



Pour cette cérémonie que devra présider le chef de l’État, il s’agit-là d’une entente intercommunale entre Malicounda-Nguéniène-Sandiara qui portera sur une superficie de 1.160 hectares avec comme principales filières celles dites laitière, avicole, horticole et viande avec l’élevage de moutons « Ladoum. »



Pas moins de 17 milliards de FCFA sont attendus en terme de retombées financières avec la création de 3.000 emplois directs et 8.000 emplois indirects dans cet agropole de la zone Ouest, a informé Mr Lo. Ce dernier espère à travers cet agropole Ouest, permettre au Sénégal d’atteindre une production laitière 10 millions de litres par an avec les 3.000 vaches laitières qui devraient être importées dans le cadre du projet.



Revenant dans le détail sur les divers objectifs dont la nécessité de booster le faible taux de transformation industrielle de notre production agricole estimé à 13 %, le coordonnateur national du projet s’est réjoui du lancement effectif du projet de zone de transformation agro-industrielle au Sud et au centre du pays.



Sous la houlette de Moustapha Diop, le ministre en charge du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, le Projet Agropole entend aussi faire du redéploiement industriel une réalité (98% des industries sont regroupées entre Dakar et Thiès.)