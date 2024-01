Lamine Camara après son doublé : « Ça fait du bien de marquer à la CAN »

Le meilleur jeune joueur du continent africain lors des récents CAF Awards, a une fois de plus prouvé qu’il fait partie des futurs grands joueurs du football. À 19 ans Lamine s’est déjà offert un doublé à la CAN senior pour sa première participation et sa première titularisation avec le Sénégal en phase finale de coupe d’Afrique. « Ça fait du bien de marquer à la CAN » dira t’il après avoir pris son trophée d’homme du match contre la Gambie défaite (3-0) par le Sénégal.