Lamine Camara : « J’ai été déçu de ne pas avoir été désigné meilleur joueur du CHAN, mais… »

En quelques semaines, Lamine Camara s’est adjugé deux trophées continentaux, le championnat d’Afrique des nations (Chan) et la coupe d’Afrique des moins de 20 ans (CAN U20). Néanmoins, le métronome des Lionceaux regrette d’avoir été privé de son titre de meilleur du CHAN, fort de son titre et de trois récompenses de « man of the match. » Toutefois, cette injustice a été corrigée avec son titre de meilleur joueur de la CAN U20. Le jeune milieu de terrain du FC Metz est dans une forme étincelante …