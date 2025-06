Lamb - Bara Dolli Mbacké promet d’amener Ousmane Sonko à l’Arène nationale et parle du fils du tigre

Le député de la 14e législature, Bara Dolli Mbacké, a marqué les esprits lors de sa première présence à l’Arène nationale. Accueilli comme un messie par les amateurs de lutte, sa simple apparition a suscité un vent d’espoir parmi les férus de ce sport national. "C’était comme si j’étais l’espoir pour que des réformes soient engagées", a-t-il confié. Sans perdre de temps, il a aussitôt contacté le ministre de l’Intérieur pour l’alerter sur les conditions difficiles et les horaires mal adaptés qui freinent encore le développement de cette discipline. L’élu n’a pas manqué de saluer l’organisation sécuritaire impeccable et l’ambiance électrisante qui régnait dans l’arène : "Le spectacle était à la hauteur, le peuple a répondu présent, et l’aspect culturel était profondément ressenti."







Pour Bara Dolli Mbacké, la lutte n’est pas un simple sport : elle est le reflet de l’âme sénégalaise. Conscient du rôle social et identitaire de cette tradition, il insiste sur la nécessité d’en faire un levier pour reconnecter la jeunesse au terrain. "On ne peut pas rester enfermés à ne rien faire. 85 % des jeunes ont voté pour le président Diomaye, il est temps d’aller vers eux, de voir leurs réalités, et d’améliorer leurs conditions", martèle-t-il. Le député s’engage à renforcer les ponts entre les autorités et les acteurs du milieu, n’hésitant pas à évoquer son ambition d’amener le Premier ministre à assister lui-même à un combat à l’arène. Un acte hautement symbolique pour redorer le blason de la lutte et faire pression pour des avancées concrètes.







Mais l’émotion était aussi dans l’arène. Très touché par la défaite du fils de Moustapha Guèye, Bara Dolli n’a pas caché sa déception : "Le fils du tigre, vu son physique et sa lignée, on s’attendait à une victoire. Mais Dieu en a décidé autrement." Le député a eu une pensée sincère pour l’illustre père, qu’il admirait déjà à l’époque où il était élève coranique. Il appelle à un soutien psychologique pour les jeunes lutteurs déchus, et promet d’être présent à d’autres combats, toujours dans cette dynamique de valorisation et de transformation de la lutte sénégalaise. Une nouvelle voix forte semble s’élever dans l’arène politique et sportive du pays.