La ville de Ziguinchor a inauguré sa première chaîne de télévision privée avec le lancement de GMS TV

Ziguinchor a inauguré sa première chaîne de télévision privée avec le lancement officiel de GMS TV, le week-end dernier, faisant ainsi du groupe médias du sud un acteur complet de l'information à travers la radio, le quotidien, le site web et désormais la télévision accessible sur la TNT.



Le promoteur de ce projet est Alassane Sarr, originaire de Ziguinchor et PDG de la société SOGEMAR. Dans son discours, il a souligné l'importance de cette nouvelle étape pour la région, remerciant au passage le Premier Ministre Ousmane Sonko pour son soutien. Selon lui, GMS souhaite être un catalyseur de rassemblement, de paix et de développement pour la Casamance, en mettant en lumière les richesses et le potentiel économique de la région.