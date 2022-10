« La route de la soif et de l’espoir », un sénégalais entame un marathon Paris - Dakar à Vélo…

Après avoir quitté la France à la date du 17 septembre,

au niveau de la porte de la Chapelle (18ème arrondissement, Paris) où il a entamé sa longue route à vélo, Bamba Ndiaye, avait pris le soin d’expliquer les grandes lignes de son projet. C’est donc depuis sa page Facebook qu’il est revenu sur les raisons de ce trek de plusieurs milliers de kilomètres…

C’est précisément le 21 septembre dernier, quelques jours après avoir pris son vélo pour dévorer la distance qui le sépare du pays de la Téranga, que Bamba Ndiaye disait ceci sur sa page Facebook : « Je fais ce défi parce qu’à la base on voulait faire un documentaire, sur l’émigration clandestine, malheureusement on n’a pas eu les fonds nécessaires pour faire tout ce que l’on voulait. Je me suis lancé ce défi là pour faire la route jusqu’à Dakar… » Une route sur laquelle, le moniteur sportif espère également rencontrer de jeunes africains aux histoires de vies inspirantes et motivantes.



Par ailleurs, le cycliste aux dreadlocks avait été reçu par le maire de la ville de Nantes qui a béni son projet avant le top départ… « Un grand merci à la ville de Nantes et à Alassane Guissé pour l’accueil et le soutien au projet « la Route de la Soif et de l’espoir. » Merci également à Johanna Rolland, maire de Nantes. Le fanion, symbole de la ville, est déjà installé sur le vélo » disait Bamba Ndiaye sur Facebook.



Après avoir lancé une cagnotte sur deux plateformes en ligne, dont la plateforme Kopar, Bamba espère encore récolter assez de fonds pour mener à bien son documentaire sur l’émigration clandestine. Mais aussi venir en aide aux couches sociales défavorisées.

« L’argent qu’on va récolter, il y a une partie qui va aller à l’association pour les enfants, « vivre ensemble » de Mbour, il y a une autre partie qu’on va verser au centre des handicapés de Mbour. » Une cagnotte qui peine encore à atteindre les 20 millions escomptés. Jusque-là, la modique somme de 40.000 FCFA a été collectée sur Kopar.

Pas de quoi démotiver cet aventurier aux grands rêves. Bamba Ndiaye qui avale des dizaines de kilomètres par jour malgré le froid et parfois la chaleur qui sévissent sur ces routes, devra tour à tour traverser la Rochelle, Bordeaux, Barcelone (Espagne) puis la Mauritanie et enfin Dakar ! Un parcours du combattant déjà effectué en grande partie, avec l’espoir de faire bouger les lignes au bout de la piste…