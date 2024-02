La réalisatrice Mati Diop, Ours d'Or 2024, exprime son soutien au peuple sénégalais

La fille du musicien Wasis Diop s'est exprimée ainsi après son sacre à Berlin. "I stand with my people from Senegal fighting for democracy and justice…" // "Je me tiens aux côtés de mon peuple sénégalais qui lutte pour la démocratie et la justice…", a soutenu la réalisatrice d’Atlantique.

Mati Diop a remporté, ce samedi 24 février 2024, l'Ours d'or du meilleur film de la Berlinale2024, avec son documentaire Dahomey".