La première réaction de Adji Sarr : « Que justice soite faite, je dis oui à un procès! »

Adji Sarr a pris son courage à deux mains. En effet, la présumée victime de viol est arrivée au tribunal de Dakar tout de blanc vêtue. Accompagnée de Me El Hadj Diouf et de Gabrielle Kane, l'ex masseuse de Sweet Beauté est allée saluer ses partisans brandissant des pancartes où on pouvait lire "oui au procès", " justice pour Adji Sarr", "Adji on te croit". Elle a lâché deux mots avant de franchir la porte du tribunal: "Que justice soite faite, je dis à un procès!"