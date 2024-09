« La petite ruse politicienne ne quitte pas la démocratie sénégalaise » (Abdoul Mbaye)

L’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye a aussi réagi suite à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye de dissoudre l’Assemblée Nationale et la tenue d’élections législatives le 17 novembre prochain.



Tête de file de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Abdoul Mbaye n’est pas satisfait des actes posés, hier, par le chef de l’Etat lors de son message à la nation. « Je suis profondément déçu. La petite ruse politicienne ne quitte pas la démocratie sénégalaise. Le peuple, par sa représentation parlementaire, n’en saura pas davantage sur le projet pour retrouver l’espoir de lendemains meilleurs. Les réalisations à ce jour : HCCT et CESE bloqués, Assemblée nationale dissoute dans une urgence inutile, conseil supérieur de la Magistrature toujours présidé par le président de la République, inexistence ou dépendance des Pouvoirs et Institutions vis-à-vis de l’Exécutif, cela a un nom ! », a-t-il posté.