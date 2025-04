Licenciements, libertés, morosité économique : l’APR exprime sa préoccupation

Examinant le cours politique actuel, le SEN de l’Alliance pour la République exprime sa préoccupation sur la morosité de l’économie, les licenciements de milliers de jeunes sénégalais, « les agressions contre les activistes et les menaces exercées sur les journalistes et les patrons de presse. »







Par ailleurs, le SEN exige la libération des députés politiques, dont Farba Ngom, Lat Diop et Abdoulaye Ndiaye, otages du régime et victimes d’un odieux règlement de compte politicien. Tous ces éléments sont constitutifs d’une volonté d’imposer une dictature, en rupture avec la trajectoire du Sénégal et les avancées acquises de haute lutte depuis l’indépendance. Mais le SEN informe le régime que toute volonté de restreindre les libertés est perdue d’avance.