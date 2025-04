Taslima (Sédhiou) : La ziarra annuelle célébrée ce 29 avril (Elhadji Khalifa Diaby, porte-parole du khalife)

La cité religieuse de Taslima va célébrer sa ziarra annuelle ce 25 avril 2025. Ainsi, cet évènement religieux est célèbre à l’image de leur illustre grand-père rappelé à Dieu en 1980 et de leur père disparu le 10 mai 2023. D’ailleurs, c’est sous la direction d’Elhadji Makhily Gassama, khalife général, que se dérouleront les activités en présence des nombreux fidèles.

Et cette ziarra dédiée à Cheikh Mouhamadou Fodé et Cheickh Sidiya Diaby est le creuset spirituel de toute la umma qui y est invitée. En ce sens, une conférence religieuse sur les préceptes islamiques, du bon comportement du musulman entre autres feront l’objet de débats conduits par le porte-parole Elhadji Khalifa Diaby. Dans la foulée, des prières seront formulées pour la paix au Sénégal et des recommandations fortes à l’endroit des fidèles pour une société épanouie.