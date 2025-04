Sierra Leone: incendie à la présidence

Un incendie s'est déclaré samedi en fin d'après-midi à la présidence de Sierra Leone à Freetown et était en train d'être maîtrisé par les pompiers, ont constaté des correspondants de l'AFP, alors que le président Julius Maada Bio se trouve à l'étranger.



L'incendie a affecté le 3ème et le 4ème étage du palais, mais n'a pas atteint le bureau du président, situé au 2ème étage, a indiqué le ministère de l'Information dans un communiqué transmis à la presse.



L'origine de l'incendie était pour le moment inconnue, a précisé le ministère.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré plus tôt dans l'après-midi des flammes s'échappant de fenêtres à l'étage du grand bâtiment blanc, ainsi qu'une épaisse fumée noire.



"Nous avons vu de la fumée et des flammes sortant des fenêtres et du dernier étage du bâtiment", a confirmé à l'AFP un témoin, Mohamed Kamara.



Les forces de sécurité ont bouclé le périmètre, a constaté un correspondant de l'AFP.



Le président sierra-léonais se trouve actuellement en Turquie pour participer à une conférence diplomatique.