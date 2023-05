La grande inquiétude de Cheikh Diop, CNTS/FC sur l’avenir du travail face au monde virtuel : « Nous cherchons un nouveau contrat social! »

L’avènement de l’internet avec ses dérivés sociaux sont en train progressivement de changer la donne dans le monde du travail et particulièrement des syndicalistes. En tout cas, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement est sceptique quant à l’avenir des travailleurs dans un monde en permanente mutation technologique. « Le monde du travail et l’avenir du travail sont aujourd’hui remis en cause au point que le mouvement syndical international est en train de se battre pour un nouveau contrat social. Cette quatrième révolution dite virtuelle est en train de tout changer. Aujourd’hui les établissements financiers et les banques vont disparaître et laisser la place aux smartphones pour qui nous allons travailler sans salaire », martèle le secrétaire général qui craint une rupture de l’unité de lieu qui est un élément important pour maintenir en vie le mouvement syndical dans son essence.



Ainsi, cette unité de lieu est rompue, la force du travail robotisée et la production virtualisée alors, on peut bien « s’inquiéter de l’avenir du mouvement syndical »