La famille Diallo divisée : L’aîné accusé de s’être accaparé des biens et de vouloir mettre sa famille à la rue…

Scandale à Keur Diallo Derklé Matériaux. Il s’agit d’une histoire de famille, plus exactement de partage d’héritage.



En effet, tous les membres de la famille interrogés sur l’affaire en question, ont confié à l’unanimité à l’équipe de Dakaractu, que la personne responsable de leur malheur n’est autre que le fils aîné de la famille. Ce dernier, nommé Alassane Diallo et qui devait assurer la relève à la suite du décès de son père, aurait profité de son statut pour gruger le reste de la famille.



Après avoir « falsifié » de nombreux documents pour s’accaparer des biens de son défunt père, Alassane se serait appuyé sur une de ses sœurs pour procéder à une vaste opération de dépouillement de ses frères et sœurs.



Ainsi, il aurait mis à la vente deux des maisons qui appartenaient à leur défunt père.



Toutefois, il est à noter que nous n'avons pu recueillir la version de la partie incriminée.



Pour l’heure, les membres de cette famille sont désemparés et crient au secours pour que les autorités se saisissent du dossier avant que l’irréparable ne se produise.



Une sommation leur est parvenue disant qu’ils doivent libérer leur propre maison le jour même de la fête de Tabaski...