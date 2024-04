"La culture mérite une considération dans un gouvernement", selon Alioune Badara Mane

Les acteurs culturels qui espéraient, un ministère plein pour la culture, vont vite déchanté. Désespoir et désillusion, tel est le sentiment qui anime bon nombre d'entre eux. Le président de l'Association de la Presse Culturelle du Sénégal (APCS), Alioune Badara Mané, quant à lui ne cache pas sa déception.



"À mon humble avis je trouve pas très pertinent d'associer la culture, la Jeunesse, le Sport dans un même ministère en même temps créer un secrétariat d'État à la culture, aux industries créatives et au Patrimoine historique. La culture occupe une place prépondérante dans la société et mérite une considération dans un gouvernement", a-t-il réagi.



De l'avis du journaliste culturel, un ministère plein devait être dédié à ce secteur clé. " Une bonne politique culturelle développe des activités culturelles dédiées à la population et un soutien aux domaines des arts et du patrimoine, de façon durable. Je considère la politique culturelle comme une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales", soutient Alioune Badara Mané.