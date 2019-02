La commune de Louga a deux comités électoraux parallèles

Le démon de la division qui a refait surface au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar de Louga, a fait naitre deux comités électoraux parallèles dans la capitale du Ndiambour.

Le premier dirigé par Moustapha Diop, a été largement contesté par la majeure partie des composantes de la coalition Benno de Louga, alors que le second qui a polarisé la majorité des membres de cette coalition, a porté ce vendredi, son choix sur Aminata Mbengue Ndiaye, comme présidente, et comme vice-président Mamadou Mamour Diallo.

C'est donc plus d'une trentaine de partis politiques et de mouvements de soutien qui ont porté Aminata Mbengue Ndiaye et Mamadou Mamour Diallo à la tête de ce deuxième comité électoral de la commune.

Quant au comité électoral départemental, il a été confié à Amadou Mberry Sylla à l'unanimité comme coordinateur départemental. D'ailleurs Mberry Sylla, à ce titre, a promis d’œuvrer pour le rapprochement des deux comités communaux en vue d'une bonne campagne électorale qui devra déboucher sur la victoire du candidat Macky Sall.





Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.