La claque de Souleymane Ndiaye à Ousmane Sonko : « On ne prétend pas gérer un pays et s’adonner à des enfantillages…»

Le secrétaire général du parti "Synergie pour un développement durable - Yoonu Nataangué" a célébré ce lundi, ses quatre années dans l’espace politique en tant qu’entité autonome. Souleymane Ndiaye au milieu des cadres du parti et de ses amis qui l’accompagnent dans son programme pour soutenir la vision du président Macky Sall, a écorché dans son discours, le maire de Ziguinchor.



Un cadeau de fin d’année certainement qui ne sera pas du goût du leader des patriotes qui voit son initiative du 31 décembre prochain, minimisée : « Un programme ne se construit pas sur ces enfantillages, concert de casseroles ou je ne sais quoi encore. On ne peut pas se mettre à un niveau pour porter les besoins des sénégalais et s’adonner à ces actes ridicules », a déploré le directeur de la Sapco qui rappelle à l’opposition que la jeunesse est bien avec le président Macky Sall, contrairement à ce que le maire de ziguinchor veut faire croire…