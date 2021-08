La cinglante réponse du ministre Abdoulaye Sow aux membres du Comité de défense du football sénégalais (CODEFS) : « Où est-ce qu’ils étaient quand… »

Alors que le comité de défense du football sénégalais (CODEFS) vient de saisir la FIFA pour ingérence du ministère des sports et de la CNOSS dans les instances de renouvellement de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le deuxième vice-président de la Fsf et président sortant de la ligue amateur de football, Abdoulaye Sow, a tenu à leur porter la réplique. Les traitants d'opportunistes en quête d'une certaine notoriété perdue, il ne manquera de minimiser leurs actions (Pétition en ligne, saisine de la Fifa et de la Caf) tout en les invitant à revoir leurs postures dans leur combat, selon lui, perdu d’avance…