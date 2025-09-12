La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde

Avec 200 sacs de riz basmati de 20 kilos chacun, 500 cartons de concentré de tomates, 600 kilos d’oignons et 750 kilos d'huile, la cheffe nigériane Hilda Baci tente de concocter à Lagos la plus grande marmite jamais cuisinée de riz jollof, un plat populaire d'Afrique de l’Ouest.



Riz mijoté dans une sauce tomate souvent épicée et accompagné de viande ou de poisson, le riz jollof est emblématique du pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi de ses voisins.



Pour relever ce défi - sans détenteur de record mondial dûment certifié pour le moment - et préparer un riz jollof "Made in Nigeria", la cheffe utilise une marmite rouge de "6 mètres de large, 1,1 mètre de haut et 1,3 mètre de profondeur", a expliqué à l'AFP la jeune femme de 28 ans.



Ce grand pot en "acier inoxydable" a été fabriqué dans "le sud-ouest du Nigeria", a précisé Hilda Baci.



En fin d'après-midi vendredi, près de 8.000 personnes se sont rassemblées sur un parking aménagé pour assister à cette préparation qui devrait durer plusieurs heures. Quelque 20.000 personnes se sont inscrites, a avancé la jeune cheffe sur les réseaux sociaux.



Hilda Baci s'est entourée d'une équipe d'une dizaine de personnes vêtues de rouge, portant charlottes et masques chirurgicaux, et armées de cinq bâtons en bois pour l'aider à remuer les différents ingrédients.



"Les Nigérians en mangent tout le temps. A la maison, au restaurant, même lors des fêtes, il y a toujours du riz jollof", explique à l'AFP Bello Fatima Temitope, 31 ans, entrepreneuse dans la vente d'articles de beauté, venue avec ses amis pour soutenir la cheffe.



"C'est facile à manger. Les gens aiment son goût et sa texture. Personnellement, j'aime le goût des tomates", confie-t-elle.



- Diversité de recettes -



Sur une scène installée près de la marmite géante, les amis de la cheffe, dont l'influenceur Enioluwa Adeoluwa et l'actrice Tomike Adeoye, mettent de l'ambiance, avec de la musique et des compétitions de danse.



Le riz jollof a une base commune dans la région, composée de riz, tomates, oignons, huile, piments et épices, mais chaque pays - voire chaque maison - a sa propre signature gustative.



Le plat au Nigeria est généralement assez épicé et souvent accompagné de viande grillée. Chez son voisin au Ghana, il est légèrement adouci par l'ajout de légumes comme des carottes ou des poivrons, et sa couleur rouge est particulièrement prononcée. Dans certaines régions du Libéria, il n'est pas rare d'y incorporer des crevettes ou d'autres fruits de mer. Au Mali, on ajoute volontiers de la banane pour créer un mélange sucré-salé unique.



En 2023, Hilda Baci a déjà remporté un record reconnu par le célèbre Livre Guiness, celui de la plus longue session de cuisine en solo, après avoir passé 93 heures et 11 minutes debout à préparer sans interruption des plats locaux.



- Origines du Jollof -



Le riz jollof trouve ses racines dans l'ancien empire Wolof, également appelé Empire Jolof, qui s’étendait du Sénégal à la Mauritanie en passant par la Gambie actuels.



Au XIVe siècle, le territoire était réputé pour sa riziculture et les habitants préparaient un plat à base de riz, de poisson, de fruits de mer et de légumes, connu sous le nom de thiébou dieune.



Avec l'expansion et la migration des Wolofs à travers l'Afrique de l'Ouest, cette tradition culinaire s'est propagée bien au-delà de ses terres d'origine.



Le jollof suscite aujourd'hui quelques rivalités notamment entre le Nigeria et le Ghana, chacun revendiquant la "meilleure recette".



En 2021, le riz jollof sénégalais, appelé thiébou dieune ou ceebu jën (riz au poisson, en wolof), a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco.



Pour faire valider son exploit par Guiness World Records, Hilda Baci et son équipe doivent en fournir les preuves, avec des photos et vidéos.



"Le poids du plat final devra être donné, avant sa distribution. Et nous devons tout peser en une seule fois", a déclaré à l'AFP Oreoluwa Mobolaji Atinmo, directrice marketing de GBfoods Nigeria, une entreprise de produits alimentaires qui sponsorise Hilda Baci.



La cheffe devra ensuite patienter pendant plusieurs jours avant de recevoir la réponse de l'arbitre britannique des records du monde.