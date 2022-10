La célébration de la naissance du Prophète Mouhammad : Quel message pour le Sénégal ? (Par Dr. Moustapha Fall)

De sa naissance en 510 jusqu’à sa mort en 632, le Prophète de l’Islam n’eut cesse de travailler pour parfaire son caractère et celui de toute l’humanité pour laquelle il fut envoyé. Par le truchement des hadiths rapportés et par Al-bukhârî dans « Al-adab Al-mufrad » (273) et Ahmad Ibn Hanbal dans le Musnad (2/381), le Prophète Mohammed (PSL) déclara que: « J’ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ».

D’Indonésie jusqu’au Sénégal en passant par les coins les plus reculés du monde, l’ombre de l’homme plane dans les cœurs de musulmans et de non-musulmans, la seule invocation de son nom suscite l’amour sublime et le respect révérenciel sur dose d’une grande charge émotionnelle qui échappe à tout entendement humain. Et même mort, l’homme continue jusqu’aujourd’hui de subir les invectives les plus acerbes, les calomnies les plus viles pour avoir simplement prêché les articles de la foi et l’adoration exclusive de Dieu. Ayant bien compris que le message pour lequel il a été envoyé à l’humanité réside dans l’élévation spirituelle, dans le pardon et le dépassement de soi pour une hauteur spirituelle, le Prophète ne s’est jamais échiné pour répandre la miséricorde divine sur la surface de la terre. Ainsi, tout au long de sa mission prophétique, il a entretenu avec musulmans, chrétiens, juifs de rapports humains d’humilité fondés sur la miséricorde divine.

Quel message pour le Sénégal



Ces propos ci-dessus sont loin de résumer l’énormité et la complexité des dimensions à la fois humaines et spirituelles du Prophète de l’Islam. En revanche, il s’agit bien d’en tirer une leçon pour le Sénégal qui semblait bien naviguer à contre-courant des actions et dires du Prophète Mouhammad (PSL) dont la célébration de sa naissance ce samedi 8 octobre 2022 semble donner à cet évènement les allures d’un écran de fumée qui cache mal les nuages d’une société capitaliste et hypocrite dont l’avoir et le pouvoir, plus que la foi, influent sur les rapports humains dans notre société sénégalaise.



N’étant pas capable d’épuiser la béatitude des caractères du Prophète de l’Islam, nous allons en prendre deux pour mesurer l’état général de dégradation thermomètre spirituel à la veille de ce Mawloud 2022.



Quel message de miséricorde ?



La course effrénée vers l’argent a opéré de profondes mutations spirituelles dans le psychique de certains sénégalais-e au cours de ces trente dernières années et même au-delà. L’argent, ce concret illusoire, détruit les relations parentales, cache des mariages scellés sur l’autel de l’amour du confort matériel et déforme les relations amicales construites dans les labyrinthes de l’enfance et des soubresauts de la vie d’adolescence. Les esprits frêles, souvent sous le joug de Satan et ses armées tapis sous l’ombre des réseaux (Tictoc, Instergram, Facebook etc…), pensent que ce qui définit l’Humain, c’est le matériel, et peu importe la manière peu orthodoxe de l’acquérir. Entendons-nous bien ici, il n’est pas interdit de posséder mais prendre les possessions comme finalités et non comme moyens contribuerait de façon destructive à ralentir la marche de l’Homme vers ce chemin de la perfection et de la plénitude. (Al-Isan Al-Kamil).



Celui ou celle qui se trouve dans cette catégorie ne comprend pas le message du Prophète (PSL). Ce dernier n’a jamais cessé de référer l’Humanité aux nombreux versets coraniques qui attestent que nos possessions ne sont que des « parures de la vie »; des moyens dont l’ultime finalité se trouve être inscrite dans les praxes de faire vivre le Pauvre et aider le Nécessiteux. La paix du cœur, c’est celle-là que nous devons viser. Pourquoi certains sénégalais vivent dans le luxe des voitures, des immeubles à n’en plus finir, des comptes bancaires bien remplis, des maisons bien construites alors qu’ils n’arrivent jamais à avoir une paix intérieure? La réponse est simple et tombe comme un couperet : elle réside dans le fait que nous pensons toujours avoir un corps à entretenir mais nous oublions que nous avons aussi une âme à entre/tenir. Et si nous savions le Bonheur que procure l’âme apaisée, nous nous conterions de peu dans cette vie terrestre à l’instar de ces figures emblématiques notamment Cheikh Ahmadou Bamba Ba, Elhadji Malick, Cheikh Ibrahima Niasse qui ont su très tôt tourner le dos aux appâts de la vie terrestre.



Quel message d’humilité pour le Sénégal ?

Tout au long de sa vie prophétique, le Prophète Mouhammad (PSL) n’a jamais cessé d’être rappelé à l’ordre de la pratique d’humilité face aux plus démunis, aux plus vulnérables et les laissés-pour-compte de la société. De Taïf, face au jet de prière d’une jeunesse déboussolée, en passant par la guerre de UHud avec la remise en cause de son autorité horizontale dans le positionnement de ses troupes, jusqu’au aveugle qu’il avait négligé pour le compte d’autres richards de la contrée, la question de l’humilité occupe une place importante dans beaucoup de versets coraniques. À bien étudier la notion de l’humilité et à bien la comprendre dans le contexte sénégalais, il nous semble que le Sénégal a un grand chemin à parcourir sur la voix de l’humilité. Tel un Attila, un certain type de sénégalais passe, un morceau de l’humilité trépasse.

D’abord, cette humilité trépasse au sommet de l’appareil étatique avec des discours dilatoires qui tressent les lauriers du Président de la République à longueur de journée sur les plateaux de télévision alors que le Président lui-même sait qu’il ne fait que le travail pour lequel il est élu à faire. Imaginez-nous un instant à un-e américain-e (ou un.e canadien-nne) tresser les lauriers à son Président ou Premier Ministre pour son travail sous les coups des projecteurs , la réaction serait ferme et rapide: « I am simply doing my job »



-Cette humilité trépasse aussi dans certains milieux universitaires sénégalaises où certains professeurs exercent un terrorisme intellectuel sur certains étudiants suivant une vision géocentrique de l’enseignement où l’étudiant-e est un vase-vide à remplir de connaissance. Or le savoir ne devient savoir que quand il est déconstruit et déchiqueté dans un partenariat égal où l’étudiant-e peut tester ses hypothèses de connaissances acquises contre celles de son maître sans y être réduit au silence forcé.

-Cette humilité trépasse dans certaines écoles et lycées où certains maîtres terrorisent leurs élèves et les poussent à s’adonner à des exercices de mémorisation de contenu produisant des élèves qui répètent comme des perroquets et imitent comme des singes pour emprunter les fameux mots du feu, Professeur Ahmadou Aly Dieng.



-Elle trépasse dans une Assemblée Nationale sénégalaise où certains députés qui, souvent galvanisés par leurs appartenances politiques, s’expriment et légifèrent arrogamment, séance tenante, sur des sujets dont ils/elles n’ont aucune expertise.



-Enfin cette humilité trépasse aussi dans certaines confréries religieuses dont certains des chefs se substituent au pouvoir divin pour prédire l’avenir et dire des énormités alors qu’ils savent ne rien savoir sur le décret divin. Pire encore, certains chefs confrériques trahissent le message prophétique et coupent le cordon spirituel les liant disciplines pour de l’argent e/ou du pouvoir. N’en parlons pas des charlatans qui investissent les réseaux sociaux pour décider la mort et de la vie de certains de nos concitoyens…les nommer c’est les donner de l’importance…nous passons…!



Bref, si la célébration de la naissance du Prophète Mouhammad (PSL) est une réalité au-delà de toute considération d’innovation, elle doit être une belle occasion pour nous tous et toutes regarder dans la glace du message prophétique avec l’espoir sincère pour nous reformer intérieurement , pour réaliser son message subversif à travers les propos rapportés par Boukhari dans son Sahih n°13 et Mouslim dans son Sahih n°45 : “Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère (1) ce qu'il aime pour lui même (2).”



Words to the wise!!

Dr. Moustapha Fall